Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 20:37 — REGNUM Акцию «Поём Двором» провели в одном из дворов жители города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Видео было опубликовано 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Акция началась в городах России после минуты молчания в 19:00. Жители двора двора по улице 50-летия Октября спели знаменитую песню «Катюша».

Несколько человек, одетых в военную форму и со знамёнами в руках с энтузиазмом исполнили песню композитора Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского. Жители окрестных домов подхватили песню, стоя на балконах, у подъездов и во дворе недалеко от солирующих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале в городах России акции «Поём двором», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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