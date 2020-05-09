Тюмень, , 20:26 — REGNUM В Тюмени в знаменательный день 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне активисты регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» провели 30 концертов у домов, где живут ветераны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе молодёжного движения.

«Парад у дома» Тюмень Пресс-служба штаба Тюменского областного отделения «Молодой гвардии»

За несколько дней до 9 мая был объявлен приём заявок на проведение «Парада у дома». Меньше, чем за пять дней организаторам поступило более 40 заявок от жителей города.

Пресс-служба штаба Тюменского областного отделения «Молодой гвардии»

«Молодогвардейцы» 9 мая создали три команды, заявки разбили на маршруты, поясняют в штабе. Каждый концерт длился 30 минут. «молодогвардейцы» раздавали желающим символ Победы — георгиевскую ленту.

Пресс-служба штаба Тюменского областного отделения «Молодой гвардии»

«К сожалению, пандемия коронавируса не позволяет провести мероприятие ко Дню Победы в традиционном формате — с парадом, салютом, массовыми выступлениями артистов в честь ветеранов. Но юбилейная дата обязывает к тому, чтобы праздник пришёл в каждую семью. И мы постарались сделать так, чтобы наши ветераны без праздника, нашей признательности и преклонения перед их подвигом не остались», — прокомментировал мероприятие руководитель Тюменского РО ВОО «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.