Казань, , 20:15 — REGNUM Копию Знамени Победы, а также флаги России и Татарии были подняты в День Победы в небо над Казанью. Видео пролёта флагов над городом 9 мая было выложено множеством пользователей в социальных сетях.

Копия Знамени Победы и флаги России и Татарии были прикреплены к огромным воздушным шарам, которые неспешно и величественно летели над городом. Шары были специально для этой акции подготовлены и запущены Федерацией воздухоплавания. Запуск шаров состоялся в 18:00 по местному времени.

На среднем воздушном шаре из группы была закреплена копия Знамени Победы, по бокам летели шары с флагами России и Татарии.

Утром над Казанью прошёл авиапарад, посвящённый Дню Победы. В нём приняла участие лётная пилотируемая группа из трёх вертолётов Ми-8, они пронесли над акваторией реки Казанки, центральными магистралями города и парком Победы копию Знамени Победы и флаги России и Татарии. Вечером флаги и копию Знамени Победы пронесли над городом уже три воздушным шара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пролёте над Казанью в рамках авиапарада в честь Дня Победы бомбардировщика ТУ-160 «Белый лебедь».

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