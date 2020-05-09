Челябинск, , 20:09 — REGNUM В Челябинске сотрудники управления ФСИН России поздравили с Днём Победы ветеранов, которые прошли всю Великую Отечественную войну. Праздничный концерт был организован прямо во дворе их дома.

Григорий Ваганов в годы войны был командиром легендарной «Катюши». Воевал на Украинском и Белорусском фронтах. В мае 1945 года он дал из «Катюши» залп по Рейхстагу.

Михаил Братишкин вначале был в штурмовой авиации механиком, а затем — лётчиком 9-й отдельной гвардейской авиаэскадрильи. Это подразделение сопровождало корабли Черноморского флота.

9 мая их поздравили глава областного управления ФСИН Виктор Брант и мэр Челябинска Наталья Котова. Также они поблагодарили их за Победу.