Нью-Йорк, США, , 20:28 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, ежедневно погибают около 200 пациентов. Об этом 9 мая сообщил журналистам губернатор штата Эндрю Куомо.

«226 смертей. Вы видите, как эта цифра не меняется — пять дней назад у нас было 226», — отметил губернатор.

Куомо подчеркнул, что в штате по-прежнему наблюдается сокращение количества госпитализированных пациентов и снижается число тех, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что его штат «наконец-то опередил» пандемию коронавируса, которая унесла жизни тысяч его жителей.

Подробности: Губернатор штата Нью-Йорк: «Мы наконец-то опередили этот вирус»

Напомним, Нью-Йорк является самым пострадавшим штатом в США с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от него. С начала пандемии в Нью-Йорке было зарегистрировано более 330 000 случаев заболевания и более 26 200 смертей.

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