Челябинск, , 19:55 — REGNUM Всероссийский флешмоб «Флаги России. 9 мая» прошёл и в Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном отделении ОНФ.

К участию подключились восемь муниципалитетов. Среди них Кыштым, Миасс, Верхнеуфалейский городской округ и другие.

В рамках акции были украшены окна 104 зданий. Всего было размещено 6500 флагов.

Как сообщало ИА REGNUM, флешмоб приурочен к 75-летию Победы. В рамках акции участники команд «Молодёжки ОНФ» собирались вывесить по всей России более 100 тысяч флагов.

«На Камчатке флаги вывесили на здании камчатского рыбпрома. Вышло торжественно и красиво», — рассказал Александр Бессонов — участник команды «Молодёжка ОНФ» в Камчатском крае.

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