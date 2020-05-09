Белгород, , 20:21 — REGNUM В акции «Фонарики Победы» готовы участвовать жители города Алексеевка Белгородской области. 9 мая в 21:50 в домах зажгутся свечи и фонари в память о героях Великой Отечественной войны, рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист управления культуры администрации Алексеевского городского округа Белгородской области Валерия Короп.

Об акции постарались рассказать как можно большему количеству людей, информацию размещали в социальных сетях, участниками становятся целые улицы. Жители украсили окна домов символикой к 75-летию Великой Победы, выставили портреты своих родственников — ветеранов войны, тружеников тыла. В 21:50 свечи и фонарики зажгут в память обо всех героях, ныне живущих и уже ушедших.

«Это то немногое, что мы можем сделать в данной ситуации, когда у людей нет возможности выйти на улицы и отпраздновать День Победы так, как мы привыкли это делать. Акция позволит сплотить людей. Это людям интересно, нужно, важно, прежде всего, детям и подрастающему поколению», — сказала собеседник агентства.

К юбилею Победы в Алексеевском городском округе провели более 30 мероприятий в онлайн-режиме.