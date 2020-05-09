Эль-Кувейт, , 19:49 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Кувейте за сутки выросло на 415, общее число составляет 7623, 9 мая сообщает Gulf News.

По сообщению медицинских чиновников, также за 24 часа в Кувейте от COVID-19 скончались двое человек, общее число жертв с начала эпидемии составляет 49.

Кувейт готовится ужесточить карантин из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 — с 10 мая на 20 дней в стране вводится 24-часовой комендантский час.

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