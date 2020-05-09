Пермь, 9 мая 2020, 19:40 — REGNUM В Перми отменили световое шоу, которое планировалось провести 9 Мая на телебашне, сообщает издание «Местное время» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Причины отмены пока неизвестны. Предполагалось, что состоится на новой телебашне РТРС на улице Крупской с 22:00 до 01:00 по местному времени (
Световое шоу должно было стать альтернативой праздничному салюту, который отменили в День Победы из-за режима самоизоляции.
Пермская телебашня расположена на Бульваре Гагарина. Её высота составляет 275 метров.