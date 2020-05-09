Москва, , 19:24 — REGNUM Народный фронт выступил с осуждением действий социальной сети Фейсбук, которая по необоснованным причинам блокирует посты с исторической фотографией, где советские солдаты закрепляют Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине в 1945 году.

Со случаями блокирования столкнулись десятки пользователей.

«В регионах России активисты ОНФ запустили челлендж в поддержку Знамени Победы в Фейсбуке. Меня возмущает тот факт, что блокировка Знамени Победы произошла без каких-либо веских причин. Это глупость. А когда люди молчат на глупость, это становится трагедией. С этого начинался фашизм и другие страшные беды. Если сегодня промолчим из-за этих, для многих кажущихся, мелочей, то завтра это будет нормой, а в будущем непоправимой ошибкой и трагедией. Пусть наши страницы заблокируют, но #победунезаблокировать. Мы не дадим», — заявила заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

«Не зря говорят у нас: «Правда глаза колет!» Наши недруги дошли до абсурда, они открыли борьбу с фронтовыми фотографиями», — сказал член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев.

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией наша страна оказывает посильную помощь всему миру. Наши военные помогают странам в дезинфекции помещений, улиц, городов. Одновременно с этим непонятна попытка сети Фейсбук переписать исторические факты, десятки лет назад закрепленные в учебниках истории, и принизить значимость Солдата Победителя в Великой Отечественной войне.