Лима, , 19:23 — REGNUM Сотрудники полиции, одетые в костюмы смерти и коронавируса патрулируют улицы города Такна в Перу. Об этом 9 мая сообщает новостной портал Ruptly.

Двое сотрудников полиции, один в костюме злобного коронавируса с оскаленной пастью, а другой в костюме смерти, ходят по улицам города в местах массового скопления людей.

Полицейские в костюмах заходят в банки, магазины, торговые центры и призывают граждан соблюдать социальную дистанцию. Полицейский в костюме смерти держит в руках табличку, где схематично нарисованы два человека, между которыми указана рекомендуемая дистанция в два метра.

Как пояснили сами сотрудники полиции, целью акции является предупреждение людей об угрозе распространения коронавируса. Необычные костюмы сотрудники надели для привлечения внимания к проблеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожей акции, которую провели чиновники на Филиппинах. Они оделись в костюмы героев «Звёздных войн» и в таком виде призывали граждан соблюдать карантин по коронавирусу, а также раздавали гуманитарную помощь.

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