Аликанте, Испания, , 20:22 — REGNUM Авиарейс «Уральских авиалиний» доставил на родину 126 граждан России из испанского города Аликанте. Об этом 9 мая сообщается в заявлении перевозчика.

Самолет с гражданами приземлился в двух аэропортах: аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге и в аэропорту «Шереметьево» в Москве.

«Сегодня, из Аликанте вылетел рейс U6−3640, на борту находилось 126 пассажиров, среди них 111 взрослых и 15 детей. В Санкт-Петербург авиакомпания доставит 37 российских граждан, а в Москву 89», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чартерный вывозной авиарейс с гражданами России прибыл из Берлина в Новосибирск.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, вынудила многие страны мира вводить карантинные меры. В том числе закрывать границы. Многие иностранные граждане оказались заложниками сложившейся ситуации.

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