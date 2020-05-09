Рим, , 19:12 — REGNUM

По данным на вечер субботы, 9 мая, в Италии умерли 30 395 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 194, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 243.

Выздоровели 103 031 человек, за день этот показатель увеличился на 4008 (днем ранее — на 2747).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 1083 (днем ранее — на 1327). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 218 268. В настоящее время заражены 84 842 человека — на 3119 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.