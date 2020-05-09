Железногорск, Красноярский край, , 18:23 — REGNUM Акция «Фонарики победы» прошла 9 мая в регионах России. Принять в ней участие мог любой желающий.

«Фонарики Победы» в Железногорске Пресс-служба администрации Железногорска

Зажгли у себя дома «Фонарики Победы» и жители ЗАТО Железногорск Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

По условиям акции, 9 мая в 21:50 по местному времени нужно было выключить у себя дома свет и выйти на балкон или подойти к окну с включённым фонариком.

Огни зажглись в память об ушедших из жизни фронтовиках.

Акция «Фонарики Победы» в Железногорске Пресс-служба администрации Железногорска

Как сообщало ИА REGNUM, юные жители города Железногорска Красноярского края прочитали и записали стихотворение «Баллада о дворняжке» городской поэтессыНины Гурьевой. Это произведение она написала после того, как ей эту историю времён Великой Отечественной войны рассказала жительница города Николаева.

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