Москва, 9 мая 2020, 18:02 — REGNUM Президент Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», пообещав, что шествие еще пройдет по Красной площади.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесены.
Как заявил 28 апреля Владимир Путин, когда исчезнет угроза для здоровья граждан, в первую очередь ветеранов, состоится и военный парад на Красной площади, и шествие «Бессмертного полка».
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