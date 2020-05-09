Москва, , 18:02 — REGNUM Президент Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», пообещав, что шествие еще пройдет по Красной площади.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда», — сказал Владимир Путин.

«А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесены.

Как заявил 28 апреля Владимир Путин, когда исчезнет угроза для здоровья граждан, в первую очередь ветеранов, состоится и военный парад на Красной площади, и шествие «Бессмертного полка».

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