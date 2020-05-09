Тюмень, , 18:02 — REGNUM «Поисковое движение России» ищет потомков красноармейца Николая Фёдоровича Решетникова, призванного на фронт Тюменским районным военкоматом в начале Великой Отечественной войны. Его тело было найдено у деревни Заречье Старорусского района Новгородской области бойцами пермского поискового отряда «Патриот».

Данные о погибшем советском солдате найдены в нательном медальоне. Николай Фёдорович Решетников родился в 1913 году. До призыва в Красную армию проживал в Тюмени на ул. Самарская, 13−4. Имя супруги различить не удалось, но проживала она по тому же адресу. Убит 12 марта 1942 года. Поднят поисковиками в мае 2016 года. Захоронен в деревне Давыдово Старорусского района Новгородской области.

Список с 311 имёнами советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, чьи родственники до сих пор не найдены, опубликован на сайте «Поискового движения России». Если вы знаете что-либо о потомках красноармейца Решетникова, или обнаружили в списке имя солдата — вашего предка, сообщите на электронную почту: rfpoisk@mail.ru.

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