Москва, , 18:01 — REGNUM Пользователи социальной сети Facebook 9 мая начали жаловаться на удаление публикаций с фотографией водружения легендарного Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии — на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.

Множество пользователей соцсети рассказывают, что посты с данной фотографией блокируются с формулировкой, якобы они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». Разработчик уточняет, что данная норма призвана «предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире».

Также в сообщениях на запрос пользователей о причинах удаления фото Знамени Победы разработчик указывает, что авторы постов не должны поддерживать террористов, деятельность на почве нетерпимости, массовые или серийные убийства, торговлю людьми, насилие и преступную деятельность.

Скрины с такой формулировкой от разработчиков социальной сети выкладывают сами пользователи. Как подобные формулировки соотносятся со знаменитой фотографией водружения Знамени Победы над Рейхстагом, нигде не уточняется.

Некоторые пользователи предположили, что нейросеть социальной сети могла ошибочно принять солдат, стоящих на крыше Рейхстага со Знаменем Победы, за некий опасный поступок.

Ранее ИА REGNUM сообщало об удалении администрацией американской социальной сети Facebook ряда аккаунтов из России, которые якобы отличались «скоординированным неаутентичным поведением».

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