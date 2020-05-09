Новосибирск, , 18:00 — REGNUM В Новосибирске жители многоквартирного дома хором из окон и балконов хором спели песню «День Победы» под аккомпанемент военного духового оркестра Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что музыканты приехали во двор многоквартирного дома и начали исполнять известные композиции военных лет, жители дома открыли окна, вышли на балконы и стали подпевать знакомым мелодиям.

«А когда зазвучала композиция Давида Тухманова «День Победы», то жители дома хором спели известную всем песню», — отметили в ЦВО.