Волгоград, , 18:00 — REGNUM Награды своего отца и свёкра, ветерана Великой Отечественной войны, получили в канун Дня Победы супруги Владимир и Александра Николаевы из Центрального района Волгограда. Почти 20 они безуспешно искали медали и документы, сообщили 9 мая в пресс-службе регионального УМВД.

72-летняя жительница Красноармейского района принесла в полицию свёрток с наградами и удостоверениями на имя неизвестного ей человека. Женщина рассказала, что обнаружила их, когда разбирала вещи своего умершего брата. Родственники вспомнили, что мужчина ещё при жизни рассказывал об этих медалях — он нашёл их в купленной 15 лет назад автомашине.

Поиск владельца поручили участковому уполномоченному полиции отдела полиции № 8 Волгограда Артёму Шапину. Выяснилось, что обладатель наград уже скончался, но живы его потомки. Младший лейтенант полиции удостоверился в родстве с ветераном и передал им награды. По словам родственников, Николай Иванович Николаев был скромным человеком и редко рассказывал о своём боевом пути. Он подростком ушёл на войну, служил фельдшером в Пензенской области. После Победы посвятил свою жизнь военной службе, большую часть которой провёл в Прибалтике и странах Восточной Европы.

Среди обретённых наград «За воинскую доблесть», «Ветеран вооружённых сил», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и иные документы и памятные вещи.