9 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Чебоксары, , 18:15 — REGNUM День Победы-2020 в Чебоксарах проходит в удурчающем контексте пандемии коронавируса — в условиях самоизоляции и почти не отличается от всех предыдущих, не юбилейных, дней.

Унылость юбилейной символики с нейтральным «С праздником» и железным ограждением в парк Победы скрашивают только точечные информационные стенды да тёплая погода и безудержное солнце.

Нейтральное «С праздником» © ИА REGNUM

Чебоксары 8 мая. На площади Ленина у храма Рождества Христова — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы Андрей Дьячков © ИА REGNUM Чебоксары 8 мая. На площади Ленина — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы Андрей Дьячков © ИА REGNUM

Водители общественного транспорта салютуют Знамени Победы © ИА REGNUM Московский моств Чебоксарах © ИА REGNUM

Редкие смельчаки добираются до памятников и монументов Славы. Кто-то не отказывает себе в собственном «параде Победы», водружая копию Знамени Победы на свои автомобили.

© ИА REGNUM

Личный «парад Победы» заместителя главного редактора ИА REGNUM Валентины Андреевой. Копия Знамени Победы получена благодаря содействию главы фракции КПРФ Дмитрия Евсеева © ИА REGNUM Древко со знаменем из окна машины © ИА REGNUM

Дружная семья идёт по направлению к парку Победы © ИА REGNUM

У монумента павшим у парка Победы © ИА REGNUM Дорога к парку Победу © ИА REGNUM

Экс-глава МВД Чувашии Вадим Антонов с семьёй у парка Победы © ИА REGNUM

Корреспонденту ИА REGNUM удалось даже наблюдать небольшой «автопарад» в центре столицы Чувашии — колонну из нескольких машин, с развивающимися флагами и сигналящими, как в былые годы — лучшие Дни Победы.

Знамя Победы посередине между флагами России и Чувашии на здании художественного училища. Композиция «Древо жизни» — элемент в государственной символике Чувашии © ИА REGNUM Знамя Победы посередине между флагами России и Чувашии на здании художественного училища © ИА REGNUM

Чувашский коммунист © ИА REGNUM

Чебоксары 8 мая Андрей Дьячков © ИА REGNUM Чебоксары 8 мая Андрей Дьячков© ИА REGNUM

Между тем у каждого из нас, потомков Героев и Победителей, — свой День Победы — в интернете, на телефоне, в мегаполисе или в деревне, на посту или на отдыхе.

День Победы на даче в Подмосковье своей семьёй © ИА REGNUM

День Победы на даче в Подмосковье своей семьёй © ИА REGNUM

Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье © ИА REGNUM Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье © ИА REGNUM

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