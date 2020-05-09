Чебоксары,
9 мая 2020, 18:15 — REGNUM День Победы-2020 в Чебоксарах проходит в удурчающем контексте пандемии коронавируса — в условиях самоизоляции и почти не отличается от всех предыдущих, не юбилейных, дней.
Унылость юбилейной символики с нейтральным «С праздником» и железным ограждением в парк Победы скрашивают только точечные информационные стенды да тёплая погода и безудержное солнце.
Нейтральное «С праздником»
© ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая. На площади Ленина у храма Рождества Христова — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы
Андрей Дьячков © ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая. На площади Ленина — выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы
Андрей Дьячков © ИА REGNUM
Водители общественного транспорта салютуют Знамени Победы
© ИА REGNUM
Московский моств Чебоксарах
© ИА REGNUM
Редкие смельчаки добираются до памятников и монументов Славы. Кто-то не отказывает себе в собственном «параде Победы», водружая копию Знамени Победы на свои автомобили.
Личный «парад Победы» заместителя главного редактора ИА REGNUM Валентины Андреевой. Копия Знамени Победы получена благодаря содействию главы фракции КПРФ Дмитрия Евсеева
© ИА REGNUM
Древко со знаменем из окна машины
© ИА REGNUM
Дружная семья идёт по направлению к парку Победы
© ИА REGNUM
У монумента павшим у парка Победы
© ИА REGNUM
Дорога к парку Победу
© ИА REGNUM
Экс-глава МВД Чувашии Вадим Антонов с семьёй у парка Победы
© ИА REGNUM
Корреспонденту ИА REGNUM удалось даже наблюдать небольшой «автопарад» в центре столицы Чувашии — колонну из нескольких машин, с развивающимися флагами и сигналящими, как в былые годы — лучшие Дни Победы.
Знамя Победы посередине между флагами России и Чувашии на здании художественного училища. Композиция «Древо жизни» — элемент в государственной символике Чувашии
© ИА REGNUM
Знамя Победы посередине между флагами России и Чувашии на здании художественного училища
© ИА REGNUM
Чувашский коммунист
© ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая
Андрей Дьячков © ИА REGNUM
Чебоксары 8 мая
Андрей Дьячков© ИА REGNUM
Между тем у каждого из нас, потомков Героев и Победителей, — свой День Победы — в интернете, на телефоне, в мегаполисе или в деревне, на посту или на отдыхе.
День Победы на даче в Подмосковье своей семьёй
© ИА REGNUM
День Победы на даче в Подмосковье своей семьёй
© ИА REGNUM
Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье
© ИА REGNUM
Празднование Дня Победы в дачном посёлке в Подмосковье
© ИА REGNUM
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