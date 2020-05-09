Москва, , 17:42 — REGNUM В онлайн-шествии «Бессмертного полка» приняли участие почти три миллиона человек. Об этом сообщила сегодня, 9 мая, пресс-секретарь общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.

По ее словам, к 15:00 по московскому времени, когда прием заявок на участие в онлайн-шествии был прекращен, было подано 2 млн 837 тысяч заявок.

Трансляция шествия будет вестись на протяжении нескольких дней. Она доступна в социальных сетях и на медиаэкранах, которые установлены во многих российских городах. Ежедневно удастся показывать по 150 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны.