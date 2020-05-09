Воронеж, , 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения. Соответствующий указ 8 мая подписал губернатор Александр Гусев, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить действие указа губернатора Воронежской области от 03.04.2020 №138-у «О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до особого распоряжения губернатора Воронежской области», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Воронежской области вводится обязательный масочный режим. При этом глава региона Александр Гусев ранее заявил, что введение масочного режима не отменяет режима самоизоляции.