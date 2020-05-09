Москва, , 17:05 — REGNUM В Москве с 13 мая может установиться аномально холодная погода. Об этом сегодня, 9 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 13 мая в столичном регионе может быть прохладно — температура воздуха будет ниже нормы на 3−4 градуса Цельсия.

Вильфанд уточнил, что к вечеру 12 мая начнется понижение температуры. К 13 мая температура понизится на 8−10 градусов Цельсия. Ночью в столице будет до +5 градусов Цельсия, в области — до +2 градусов Цельсия. Днем от +9 до +14 градусов Цельсия. Это на 3−4 градуса ниже нормы.