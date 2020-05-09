Краснодар, , 17:04 — REGNUM Полиция начала проверку в связи с акцией водителей такси, которую они устроили 9 мая в Краснодаре. Утром более двух десятков автомобилей такси с флагами, выстроились в колонну и проехали по улицам города. Фото флешмоба оказались в социальных сетях, акцией заинтересовались в полиции.

«На дороге в Юбилейном микрорайоне города сотрудниками ДПС выявлены автомобили службы такси, передвигавшиеся в колонне. В настоящее время движение данных транспортных средств остановлено, проводится опрос водителей, устанавливаются их цели и мотивы», — цитируют «Кубанские новости» представителя УМВД Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует режим карантина, который распространяется также и на 9 мая. Службам такси работа при этом разрешена.