Бишкек, , 16:56 — REGNUM Более 7000 жителей Киргизии пожелали принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» на специально созданном государственной регистрационной службой сайте www.pobeda.srs.kg, посвященном Великой Отечественной войне.

В ведомстве отмечают, что две недели назад был создан интернет-ресурс www.1945.srs.kg, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда виртуального шествия «Бессмертного полка».

Онлайн-акция «Бессмертный полк» продлится не один день, вся единая база данных ветеранов Великой Отечественной войны останется на сайте регистрационной службы и будет общедоступной в любое время.

ИА REGNUM напоминает, что 2019 году в День Победы участие в шествии «Бессмертного полка» приняли около 50 000 жителей Киргизии.

Отметим, что из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в Киргизии по причине пандемии коронавирусной инфекции, пришлось перенести на более поздние сроки парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка».

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