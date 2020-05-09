Грозный, , 16:26 — REGNUM В Чечне сданы пять служебных домов для военнослужащих мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. В новые квартиры переселятся 120 семей, сообщили 9 мая в округе.

В первую очередь жилье предоставлялось многодетным семьям и личному составу из числа передовых «ударных» подразделений. Многоэтажные дома для военных были построены в военных городках населенных пунктов Шали и Борзой. Вместе с ключами от новых квартир новоселы получили ценные подарки от застройщика и командования ЮВО.

Все квартиры оборудованы необходимой бытовой техникой и мебелью. Новоселам не придется тратиться на электропечи, водонагреватели, телевизоры, холодильники и мебель. Благоустроены и дворы многоэтажек — на них имеются детские площадки.