Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев 9 мая позвонил ветеранам, чтобы поздравить фронтовиков с 75-летием Великой Победы и поблагодарить их за подвиг. Персональное поздравление от главы региона получили Степан Шамрай, Василий Добрица и Тамара Сытникова, передаёт ИА REGNUM.

Степан Шамрай принимал участие в кровопролитных сражениях с гитлеровцами на Юго-Западном, на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Воевал под Харьковом, освобождал Донбасс и страны Европы. Сапёр 101-го гвардейского стрелкового полка Василий Добрица — полный кавалер ордена Славы — освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. Тамара Сытникова была санитаркой, принимала участие в боях за освобождение Ростовской области, Украины, Польши. 9 мая 1945 года встретила в Германии.

«Спасибо вам! Жизнью своей и судьбой вы показали пример истинного мужества и воли к победе, который восхищает, вызывает гордость за весь наш народ», — поблагодарил фронтовиков глава региона.