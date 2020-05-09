Брянск, , 16:26 — REGNUM Трамвай, рассказывающий о подвиге милиционеров — защитников Сталинграда, вышел на маршрут 9 мая в Волгограде. Организаторы акции каждому пассажиру вручили георгиевские ленточки, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

В салоне трамвая разместили экспозицию с рассказом о милиционерах Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Летом 1942 года вместе с ополченцами воины 10-й дивизии НКВД одними из первых приняли удар врага по городу. Пассажирам, которые ехали в трамвае, поздравили с Днём Победы, рассказали о подвиге бойцов и вручили георгиевские ленточки.

В роли экскурсоводов выступили сотрудницы ретро-взвода девушек-регулировщиц ГУ МВД России по Волгоградской области, одетые в форму военных лет.