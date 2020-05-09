Брянск, , 16:14 — REGNUM Документы и ключи от нового автомобиля вручил 9 мая вдове ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Лукьянчикова начальник УМВД по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он также передал Валентине Лукьянчиковой слова поздравлений от губернатора Александра Богомаза, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Анатолий Петрович Лукьянчиков родился в Брянске, добровольцем ушёл на фронт, был танкистом. Он награждён двумя орденами Славы 3-й степени, орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу», медалями «За освобождение и взятие городов», знаком «Отличный разведчик». Четыре раза солдат получал благодарности от Верховного Главнокомандующего СССР Иосифа Сталина. В мирное время ветеран также получил множество наград за добросовестный труд.

Ветеран ушёл из жизни в 2003 году. От имени губернатора Брянской области генерал-майор полиции вручил вдове ключи и документы от нового автомобиля, а также подарки от УМВД.

«К сожалению, этот День Победы мы встречаем без Анатолия Петровича. Но как знак признания его заслуг, вручаем Вам этот подарок», — сказал генерал-майор.

По решению Брянского городского совета народных депутатов улице в Бежицком районе Брянска присвоено наименование «Улица Анатолия Лукьянчикова».