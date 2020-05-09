Тюмень, , 16:02 — REGNUM Поисковики России разыскивают потомков красноармейца Фёдора Васильевича Королёва, убитого в сражении возле деревни Балогижа Старорусского района Новгородской области.

После того, как останки советского бойца были подняты поисковиками кировского отряда «Фронт», при нём был обнаружен нательный медальон. К сожалению, важные сведения о солдате утеряны. Известно, что Фёдор Васильевич Королёв 1908 года рождения призывался из Тюмени. Его супруга проживала по адресу ул. Челюскинцев, 30.

Красноармеец Королёв из Тюмени был найден в мае 2016 года в Новгородской области, похоронен там же 7 мая 2016 года в деревне Давыдово.

Отметим, что список с 311 имёнами советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, и родные которых до сих пор не найдены, опубликован на сайте «Поисковое движение России». Если вы знаете что-либо о родственниках красноармейца Королёва, или обнаружили в списке имя солдата — вашего предка, сообщите на электронную почту: rfpoisk@mail.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: Идёт поиск родственников тюменского красноармейца — телеграфиста Иванова