Москва, 9 мая 2020, 17:02 — REGNUM Из-за коронавируса праздничные мероприятия по случаю 9 мая в России проходят в особом режиме. О том, как режим самоизоляции отразился на праздновании Дня Победы в Москве, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи, соблюдая дистанцию, собрались на Большом Москворецком мосту, чтобы увидеть авиацию
Москвичи, соблюдая дистанцию, собрались на Большом Москворецком мосту, чтобы увидеть авиацию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Некоторые специально приехали на Софийскую набережную
Москвичи смотрят за пролётом авиации
Некоторые специально приехали на Софийскую набережную
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи смотрят за пролётом авиации
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В условиях распространения коронавируса в столице значительная часть мероприятий была перенесена в режим «онлайн», как, например, акция «Бессмертный полк». Кроме того, впервые в новейшей истории на 9 мая не состоялось традиционного парада на Красной площади.

Пролёт авиации в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем не менее сказать, что парад был полностью отменён, нельзя. Вместо полноценного шествия колонн военнослужащих и техники состоялась лишь его авиационная часть.

Пролёт боевых самолётов над Красной площадью состоялся около 10:10, сразу после возложения цветов президентом России Владимиром Путиным к Вечному огню у стен Кремля. В воздушном параде приняло участие 75 самолетов и вертолетов.

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM

За происходящим жители столицы наблюдали преимущественно со своих балконов. Однако были и те, кто приехал наблюдать за боевой техникой с Большого Москворецкого моста и Софийской набережной. Таковых было немного — всего несколько десятков человек. Полиция не препятствовала им наблюдать за пролётом техники. В свою очередь граждане разошлись сразу после окончания авиапарада.

В центре города
В центре города
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большой театр
Большой театр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Дарья Антонова © ИА REGNUM
День Победы в Москве
День Победы в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оцепление на Моховой улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мужчина с портретом Владимира Путина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оцепление на Манежной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На улицах города очень много полиции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
И курьеров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День Победы в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В День Победы на улицах Москвы пустынно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День Победы в Москве
День Победы в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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