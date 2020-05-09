9 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 17:02 — REGNUM Из-за коронавируса праздничные мероприятия по случаю 9 мая в России проходят в особом режиме. О том, как режим самоизоляции отразился на праздновании Дня Победы в Москве, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москвичи, соблюдая дистанцию, собрались на Большом Москворецком мосту, чтобы увидеть авиацию Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые специально приехали на Софийскую набережную Дарья Антонова © ИА REGNUM Москвичи смотрят за пролётом авиации Дарья Антонова © ИА REGNUM

В условиях распространения коронавируса в столице значительная часть мероприятий была перенесена в режим «онлайн», как, например, акция «Бессмертный полк». Кроме того, впервые в новейшей истории на 9 мая не состоялось традиционного парада на Красной площади.

Пролёт авиации в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем не менее сказать, что парад был полностью отменён, нельзя. Вместо полноценного шествия колонн военнослужащих и техники состоялась лишь его авиационная часть.

Пролёт боевых самолётов над Красной площадью состоялся около 10:10, сразу после возложения цветов президентом России Владимиром Путиным к Вечному огню у стен Кремля. В воздушном параде приняло участие 75 самолетов и вертолетов.

Пролёт авиации над Красной площадью в честь празднования Дня Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

За происходящим жители столицы наблюдали преимущественно со своих балконов. Однако были и те, кто приехал наблюдать за боевой техникой с Большого Москворецкого моста и Софийской набережной. Таковых было немного — всего несколько десятков человек. Полиция не препятствовала им наблюдать за пролётом техники. В свою очередь граждане разошлись сразу после окончания авиапарада.

В центре города Дарья Антонова © ИА REGNUM

Большой театр Дарья Антонова © ИА REGNUM

День Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

День Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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