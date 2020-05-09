Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM Ростовская область присоединилась к всероссийской акции «Медали моего деда», организатором которого стало «Молодежка ОНФ», передаёт ИА REGNUM.

Акция проходит в формате онлайн. Стать её участником может любой желающий, сопроводив опубликованное фото с боевыми наградами своих дедов и прадедов хештэгами #МЕДАЛИМОЕГОДЕДА #ОРДЕНАПОБЕДЫ #МОЛОДЕЖКА ОНФ #ОРДЕНАНАШЕЙПОБЕДЫ. В настоящее время к акции подключились не только школьники, но и люди старшего поколения.

«Абсолютно каждый может принять участие в акции. Нет ограничений ни по возрасту, ни по месту проживания. Каждый из нас знает о героических поступках, которые совершали его близкие родственники во время Великой Отечественной войны», — подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Итоги акции будут подведены 11 мая. По итогам акции будет сформирован архив историй о подвигах героев Великой Отечественной войны.