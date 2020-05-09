Санкт-Петербург, 9 мая 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге, как и везде в России, День Победы в этот раз прошел без массовых мероприятий и народных гуляний. Однако военные лётчики и моряки обеспечили городу праздничное настроение — с помощью музыки и своих боевых машин.
К 10 часам утра экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтфлота выстроились в парадной форме на палубах для поздравления с Днем Победы и чествования отличившихся военнослужащих. Напомним, в Петербург пришли учебный корабль ВМФ России «Перекоп», базовый тральщик «Павел Хенов», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».
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Также на всех кораблях состоялась церемония подъёма Государственного Флага Российской Федерации, Андреевского стяга, Знамени Победы и флагов расцвечивания.
А на борту корабля № 1 российского флота, крейсера I ранга «Аврора», кроме постоянного экипажа, в этот день находились и военные музыканты. Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнил любимые мелодии о Великой Отечественной войне.
Прозвучали более 50 композиций времен войны, а также песни и мелодии, посвященные войне и написанные после её окончания, в том числе марши «День Победы» и «Прощание славянки». Концерт транслировали средства массовой информации и звукоусиливающие установки кораблей.
Тем временем в небе появились военные летчики Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, которые обеспечивали торжественный линейный проход авиации Западного военного округа в честь Дня Победы.
Открывал парадный строй тяжелый транспортный вертолет Ми-26. За ним звеньями шли многоцелевые Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор».
Военно-транспортную авиацию представляли Ан-26, Ан-12 и Ту-134. За ними в безоблачном сегодня петербургском небе прошли многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
…Жители Петербурга в целом сегодня соблюдали принцип самоизоляции, на улицах, набережных и площадях людских толп не наблюдалось. Но всё же многие приезжали в центр, гуляли и ездили по городу на автомобилях, взяв с собой портреты своих близких-фронтовиков и символику Дня Победы.