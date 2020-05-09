Москва, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал провести марш «Бессмертного полка» на Красной площади.

Российский лидер отметил, что наши герои всегда с нами, «идем ли мы в одном строю или остаемся дома, как сегодня».

«А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — цитирует пресс-служба Кремля главу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в регионах России в режиме онлайн.

Все массовые праздничные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок.

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