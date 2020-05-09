Москва, , 15:45 — REGNUM Встречу с учащимися школ провели в режиме онлайн потомки героев времён Великой Отечественной войны — Наталия Конева, дочь легендарного маршала СССР Ивана Конева, и Георгий Кантария, внучатый племянник Героя Советского Союза, младшего сержанта РККА Мелитона Кантария, который был одним из тех, кто водружал знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщает Российское движение школьников.

Также сообщается, что родственники героев времен войны рассказали школьникам о том, какими они запомнили героев, рассказали факты из их жизни и о том, как в их семья хранят память героев.

«Очень важно состояться в жизни самой, моя слава — это моя слава. Я прошёл войну, я сделал что-то в этой жизни, чем я могу гордиться. А твоя жизнь, она твоя, ты сама должна выбрать свой путь», — поделилась со школьниками наставлением отца Наталья Конева, так как оно, по её мнению, вполне актуально и для современных подростков.

При этом известно, что к онлайн-встрече подключилось более 200 тысяч российских школьников со свей России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская певица, телеведущая, актриса Алсу, являющаяся заслуженная артистка РФ, заслуженной и народной артисткой Татарии и народной артисткой Башкирии, приняла участие в акции «Окна Победы».