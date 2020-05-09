Москва, , 15:37 — REGNUM В Москве проживание не по адресу прописки во время режима самоизоляции не считается нарушением и не должно облагаться штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что если гражданин соблюдает установленный городскими властями порядок передвижения по Москве, то различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что для перемещения по столице РФ пешком рекомендуется носить паспорт с регистрацией. Кроме того, по словам чиновника, «можно сфотографировать договор аренды» или документы на собственность помещения.

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