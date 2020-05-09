Салехард, , 15:37 — REGNUM На Ямале по состоянию на 9 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО выявлен 51 новый носитель коронавируса. Большинство из них — это работники с месторождений, сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии в ЯНАО на 9 мая подтверждено 1 105 положительных тестов на SARS-CoV-2. Из них избавились от коронавируса 158 человек, скончались трое.

Коронавирусная инфекция не проявляет себя у 740 человек — у 67%. В стационарах лечение проходят 209 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных на 9 мая 11 пациентов находятся в тяжёлом, трое — в крайне тяжёлом состоянии.