Орел, , 15:37 — REGNUM Граффити с изображением легендарной «Катюши» в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне нарисовали активисты орловского отделения Общероссийского национального фронта (ОНФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОНФ

Граффити из двух БМ-13 «Катюша» активисты изобразили на стенах стадиона Динамо. Также они прописали большими буквами «75-летие Победы».

Стадион Динамо находится в самом центре Орла, и все жители, проезжающие и проходящие мимо, могут видеть изображение, символизирующее Победу.