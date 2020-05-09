Кемерово, , 15:34 — REGNUM Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин заявил, что ни один работодатель не имеет права объявить сотруднику выговор или наложить на него штраф за то, что тот заразился коронавирусом.

«Обращаю внимание всех работодателей Кузбасса: заболеть коронавирусом может каждый, эту тяжелую болезнь уже перенесли представители руководства многих стран мира, в том числе и России, — сказал Малин. — Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом. Даже если человек пренебрегал ограничительными мерами или нарушил обязательную самоизоляцию, привлечь его к ответственности может только Роспотребнадзор и правоохранительные органы, но не начальник на работе».

Министр рассказал, что в одном из учреждений здравоохранения региона недавно произошёл «совершенно недопустимый случай». По его словам, главный врач издал приказ, который касается сотрудников больницы, переведённых на удалённый режим работы. В приказе был пункт о том, что если находясь в режиме дистанционной занятости сотрудник заразится коронавирусом, «то против него могут приниматься дисциплинарные взыскания, такие как выговор или штраф».

«Такой приказ — это однозначное превышение должностных полномочий, вне зависимости от мотива. На данный момент приказ отменён, руководитель медицинского учреждения получит дисциплинарное взыскание», — сказал Михаил Малин.