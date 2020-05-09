Ташкент, , 15:33 — REGNUM Число вылечившихся пациентов в Узбекистане, у которых ранее выявили коронавирус, достигло 1803, сообщили 9 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 9 мая общее число выявленных случаев заражения в республике составило 2349. Таким образом, в Узбекистане уже выздоровели 76,7% всех пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана приступили с 8 мая к поэтапной отмене ограничительных мероприятий. Для этого территорию республики разделили на три зоны по степени опасности заражения коронавирусом. В различных регионах страны применяются разные карантинные меры.

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