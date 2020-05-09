Бельцы, Молдавия, , 15:28 — REGNUM Двое священнослужителей храма всех святых города Бельцы заразились коронавирусом, один из них лечится дома, второй — госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает 8 мая Nordnews. md со ссылкой на представителя клинической больницы города Бельцы.

По его словам, один из священнослужителей был госпитализирован в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второй священнослужитель лечится на дому.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии коронавирус выявили у 4728 человек. Отметим, с 10 мая священнослужителям Православной Церкви Молдавии разрешено проводить богослужения с участием прихожан в церковных дворах, на открытом воздухе.