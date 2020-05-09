Москва, , 15:25 — REGNUM Российская певица, телеведущая и актриса Алсу, являющаяся заслуженной артисткой РФ, заслуженной и народной артисткой Татарии и народной артисткой Башкирии, приняла участие в акции «Окна Победы», посвященной 75-летию Победы над нацизмом. Соответствующее видео выложено на странице певицы в соцсети Instagram.

«Очень трогательная акция #ОкнаПобеды — одно из тех мероприятий в рамках Года памяти и славы, к которой даже в нынешних условиях может присоединиться каждый из нас», — говорится в сообщении прикреплённом к видео.

Также в нем певица призывает всех желающих принять участие в акции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее воспитанники группы 9 «Почемучки» детского сада №45 «Малыш» города Железногорска Красноярского края поздравили всех стихотворением к 75-летию Победы.