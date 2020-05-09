Тверь, , 15:21 — REGNUM Участников Великой Отечественной войны — жителей Тверской области губернатор Игорь Руденя поздравил с Днём Победы 9 мая в режиме видеоконференцсвязи и по телефону, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Так, глава региона поздравил с Днём Победы Почётного гражданин Твери и Тверской области фронтовика Ивана Кладкевича.

Губернатор Тверской области поздравил ветеранов с Днём Победы Пресс-служба правительства Тверской области

«От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Сегодня ко всем обратился Президент Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул — мы обязательно отметим этот праздник, пройдем в Бессмертном полку и проведем парад. Главное, что с нами есть вы, наше главное богатство — ветераны. Такие люди, как вы, являются главной движущей силой создания таких монументов как Ржевский мемориал Советскому солдату», — обратился сказал Игорь Руденя.

Иван Кладкевич, который с января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении, особо отметил важность увековечивания памяти подвига красноармейцев в Ржевском мемориале Советскому солдату, и высказал пожелание побывать на мемориале.

Также Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи поздравил с Днём Победы Спартака Сычева. Спартак Андреевич в составе 129 отд. стрелковой бригады освобождал от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, за что награжден медалью «За боевые заслуги». Воевал на Курской дуге, где был тяжело ранен.

«Мы с вами вместе работаем на тверской земле. Рад, что в регионе живут такие заслуженные люди, которые немало сил вложили в развитие Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

«Ржев для меня — особенное место. Там я впервые получил первую боевую награду. Вышла из строя пушка, мне удалось её отремонтировать и потом, когда наводчик погиб, встать у панорамы и вести огонь по врагу», — поделился воспоминаниями Спартак Андреевич.

По телефону Игорь Руденя лично обзвонил ещё нескольких тверских ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан ко Дню Победы получили региональные выплаты — для фронтовиков выплата от региона составила 25 тыс. рублей, для узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, вдов погибших участников Великой Отечественной войны выплата равна 12 тыс. рублей. Впервые выплаты в размере 3 тыс. рублей получили «дети войны», труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. В общей сложности в 2020 году региональные единовременные выплаты предоставлены свыше 91 700 гражданам.

9 мая Игорь Руденя дал старт акции «Флаг Победы», в ходе которой во все муниципальные образования Тверской области направлены символические Флаги Победы. Губернатор возложил цветы к стелам в городах воинской славы Твери и Ржеве, в областной столице — к Вечному огню.