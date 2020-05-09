Аддис-Абеба, , 15:26 — REGNUM В вооруженных силах Эфиопии признали вину за уничтожение гражданского самолета в небе над Сомали. Об этом 9 мая сообщает издание The Standard.

По данным журналистов, уничтожения грузового самолета авиакомпании African Express произошло по ошибке. Воздушное судно было сбито при подлете к городу Бардейл. На борту находились пять человек.

«Следовавший в направлении войск Эфиопии самолет нарушил установленный протокол полета, поэтому военные сделали вывод, что это атака на их военный лагерь», — приводит издание заявление военных.

Напомним, 4 мая в Сомали потерпел катастрофу грузовой самолет. Инцидент произошел в районе аэропорта Бардейл у залива Сомали. Пять человек, находившихся на борту, погибли.

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