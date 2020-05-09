Курск, , 15:23 — REGNUM Песню «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») исполнили студенты пастырского и иконописного отделений Курской семинарии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ролик с исполнением песни они опубликовали на YouTube-канале семинарии.

В связи с отменой торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, жители России выкладывают в сети исполнения военных песен, как в рамках акций «75 песен Победы», «Песни нашей Победы», «Песни, с которыми мы победили», так и просто в поддержку общей волны, прокатывающейся в интернете.