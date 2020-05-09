Москва, , 15:19 — REGNUM Режим самоизоляции является серьезным испытанием для всех категорий российских граждан. Среди них хотелось бы особенно выделить выпускников школы, которые в новых условиях готовятся к государственной итоговой аттестации. Несмотря на то, что время экзаменов перенесено и, возможно, будет скорректировано, подготовка должна продолжаться. Что можно сделать в оставшееся до экзамена время? Заведующая лабораторией социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Анна Лазебникова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что необходимо делать в сложившихся условиях:

«Во-первых, необходимо самостоятельно проверять свою готовность к сдаче ЕГЭ. Для этого мы рекомендуем использовать информационные ресурсы, размещенные на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Там представлены методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ, видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ, а также варианты ЕГЭ досрочного периода 2020 года по 15 учебным предметам и открытый банк заданий. Все это поможет эффективно подготовится к предстоящим экзаменам.

Занимаясь самостоятельно, важно фиксировать те вопросы, которые вызывают затруднения, чтобы потом проконсультироваться с учителем, дополнительно повторить нужные темы по учебникам. Важно определить, что именно в содержании предмета и почему вызывает трудности и сформулировать это в виде вопросов. Если это объективно сложный вопрос, необходимо осуществить поиск его более понятного изложения, используя различные цифровые образовательные ресурсы.

WhatsApp или других мессенджерах по обсуждению различных вопросов по учебным предметам. Это эффективная и нескучная групповая форма подготовки к экзамену. Одним из самых интересных и популярных сетевых сервисов является Также можно создать группы в социальных сетях,или других мессенджерах по обсуждению различных вопросов по учебным предметам. Это эффективная и нескучная групповая форма подготовки к экзамену. Одним из самых интересных и популярных сетевых сервисов является виртуальная доска Padlet . Это сервис, который дает возможность каждому ученику разместить свою работу на доске, а преподавателю — прокомментировать и оценить каждого. Возможно также использование доски преподавателем для размещения учебно-методических, контрольно-измерительных и других материалов. Таким образом, на доске можно разместить любой материал в электронной форме и работать в группе в режиме удаленного доступа.

Во-вторых, в такой ответственный момент для каждого выпускника важна помощь и поддержка родителей. Важно создать в семье для своих старшеклассников деловую и благожелательную атмосферу. Необходимо помнить, что самостоятельные занятия должны быть регулярными, но не изнуряющими, с перерывами на отдых, физическую активность, помощь по дому, общение с друзьями. Дети должны чувствовать, что вы верите в их силы.

Самая большая ошибка, которая совершается учителями и родителями — это создание напряженности и страха перед ЕГЭ, особенно сейчас, когда обучение происходит не в стандартном режиме. И в этой ситуации особенно важно постоянно напоминать ребенку, что он любим сейчас и будет любим всегда, независимо от того сколько баллов он получит на экзамене.

Важно сформировать понимание того, что ЕГЭ — это отражение результатов всего 11-летнего периода обучения, и он не для кого не прошел даром. У каждого есть большой багаж знаний, который обязательно даст о себе знать на экзамене».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавирусной инфекцией весь апрель и первые недели мая в России объявлены нерабочими. Школьники и студенты переведены на дистанционный режим обучения.

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