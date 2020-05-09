Москва,
9 мая 2020, 15:19 — REGNUM Режим самоизоляции является серьезным испытанием для всех категорий российских граждан. Среди них хотелось бы особенно выделить выпускников школы, которые в новых условиях готовятся к государственной итоговой аттестации. Несмотря на то, что время экзаменов перенесено и, возможно, будет скорректировано, подготовка должна продолжаться. Что можно сделать в оставшееся до экзамена время? Заведующая лабораторией социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Анна Лазебникова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что необходимо делать в сложившихся условиях:
«Во-первых, необходимо самостоятельно проверять свою готовность к сдаче ЕГЭ. Для этого мы рекомендуем использовать информационные ресурсы, размещенные на сайте Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ). Там представлены методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ, видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ, а также варианты ЕГЭ досрочного периода 2020 года по 15 учебным предметам и открытый банк заданий. Все это поможет эффективно подготовится к предстоящим экзаменам.
Занимаясь самостоятельно, важно фиксировать те вопросы, которые вызывают затруднения, чтобы потом проконсультироваться с учителем, дополнительно повторить нужные темы по учебникам. Важно определить, что именно в содержании предмета и почему вызывает трудности и сформулировать это в виде вопросов. Если это объективно сложный вопрос, необходимо осуществить поиск его более понятного изложения, используя различные цифровые образовательные ресурсы.
Также можно создать группы в социальных сетях, WhatsApp
или других мессенджерах по обсуждению различных вопросов по учебным предметам. Это эффективная и нескучная групповая форма подготовки к экзамену. Одним из самых интересных и популярных сетевых сервисов является виртуальная доска Padlet
. Это сервис, который дает возможность каждому ученику разместить свою работу на доске, а преподавателю — прокомментировать и оценить каждого. Возможно также использование доски преподавателем для размещения учебно-методических, контрольно-измерительных и других материалов. Таким образом, на доске можно разместить любой материал в электронной форме и работать в группе в режиме удаленного доступа.
Во-вторых, в такой ответственный момент для каждого выпускника важна помощь и поддержка родителей. Важно создать в семье для своих старшеклассников деловую и благожелательную атмосферу. Необходимо помнить, что самостоятельные занятия должны быть регулярными, но не изнуряющими, с перерывами на отдых, физическую активность, помощь по дому, общение с друзьями. Дети должны чувствовать, что вы верите в их силы.
Самая большая ошибка, которая совершается учителями и родителями — это создание напряженности и страха перед ЕГЭ, особенно сейчас, когда обучение происходит не в стандартном режиме. И в этой ситуации особенно важно постоянно напоминать ребенку, что он любим сейчас и будет любим всегда, независимо от того сколько баллов он получит на экзамене.
Важно сформировать понимание того, что ЕГЭ — это отражение результатов всего 11-летнего периода обучения, и он не для кого не прошел даром. У каждого есть большой багаж знаний, который обязательно даст о себе знать на экзамене».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавирусной инфекцией весь апрель и первые недели мая в России объявлены нерабочими. Школьники и студенты переведены на дистанционный режим обучения.
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