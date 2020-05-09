Челябинск, , 15:17 — REGNUM Поисковые отряды разыскивают родственников уроженцев либо жителей Челябинской области, павших в годы Великой Отечественной войны. Список фронтовиков, чьи останки были найдены поисковиками в последние годы, размещён на сайте Поискового движения России.

Всего в списке 311 человек. Из них девять имевших прямое отношение к Челябинской области. Красноармеец Григорий Агальцов в 1921 году в деревне Гусиное Лопатинского района Южного Урала. В армию был призван Козельским РВК Калужской области.

Гавриил Ахроменко родился в 1914 году в Октябрьском районе, там же был призван. А Андрей Галкин, родившийся в 1898 году в селе Куртамыш Курганского района, был призван в Красноярском крае.

Ефим Гетало родился в 1910 году в Октябрьском районе и оттуда же был призван. А Михаил Жерноков появился на свет в 1918 году в Далматовском районе.

Также среди уроженцев Челябинской области — Алексей Лотканов, Алексей Максимовский, Михаил Печенкин и Владимир Шерстобитов.

Акция «Вернулись с фронта» стартовала 8 мая. О её начале журналистам объявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России, сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева. Поисковики рассчитывают на то, что отыщутся люди, которые узнают своих родственников. А пока они пишут видеоролики, в которых прочтут имена солдат и расскажут об их судьбах.

Список солдат, судьбы которых установлены, поисковики ведут на сайте Всероссийского информационного-поискового центра. Размещённая на портале база данных содержит сведения о том, благодаря какому документу или какой находке удалось узнать имя солдата, другие его данные, место захоронения и т.д.