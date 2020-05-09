Тверь, , 15:10 — REGNUM Цветы к воинским мемориалам в Твери возложил губернатор Тверской области Игорь Руденя 9 Мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Сначала глава региона возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Твери.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. С освобождения города Калинина началось победоносное шествие Красной Армии на запад», — отметил Игорь Руденя в поздравлении ветеранам и жителям Тверской области с Днем Победы.

Также Игорь Руденя возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в память о героях Великой Отечественной войны. Вечный огонь был впервые зажжён у Обелиска Победы в день открытия монумента — 16 декабря 1970 года, в 29-ю годовщину освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Вечный огонь в столице Верхневолжья зажигали от Огня могилы Неизвестного солдата в Москве. Факел к Обелиску Победы принес ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кузьмич Лоскутов.

«Сегодня особый день. Мы выражаем слова благодарности и признательности, слова любви от всех нас нашим дорогим ветеранам», — сказал Игорь Руденя.

Город воинской славы Тверь 9 Мая с Днём Победы поздравили с воздуха самолёты Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиационного полка 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии ВКС РФ.: самолёты прошли парадным строем над стелой «Город воинской славы» по возращении на аэродром базирования в Мигалово после участия в воздушном параде над Красной площадью в Москве. Также в Твери состоялся пролет вертолетов-участников Парада Победы в Москве из торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Почетного звания «Город воинской славы» Тверь была удостоена 4 ноября 2010 года, стела была открыта в День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков 16 декабря 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 Мая глава региона в Ржеве также возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, стеле «Город воинской славы», и дал старт акции «Флаг Победы».

Сегодня глава региона также поздравит фронтовиков-жителей Верхневолжья в режиме видеоконференцсвязи и по телефону. В регионе мероприятия 9 мая проходят в новом формате, чтобы жители региона смогли принять в них участие, находясь дома в условиях текущей эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.