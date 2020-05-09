Альметьевск, Татария, , 15:06 — REGNUM Участники команды КВН «Сборная Татнефти» призвали сограждан вместе исполнить песню «День Победы» в рамках акции памяти «Поём двором». Ролик опубликован на странице команды в Instagram.

9 мая в 19:00 во всех часовых поясах России на федеральных каналах будет объявлена минута молчания в память павших в Великой Отечественной войне. В 19:01 всем гражданам России предлагается хором исполнить песню «День Победы».

«2020 — непростой год, но это не значит, что мы должны пропустить главный праздник нашей страны — День Победы!», — отмечают в «Сборной Татнефти».

https://www.instagram.com/p/B_72dZHlYwk/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая Лев Лещенко исполнил «День Победы» и другие военные песни в рамках концерта в Московском метрополитене.