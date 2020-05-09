Судак, Крым, , 15:09 — REGNUM Паблик-арт проект, в рамках которого художники изображают во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, большие поздравительные открытки, запустила команда арт-кластера «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.

Художники рисуют на асфальте картины на тему добра, мира, истории и памяти поколений. Более 100 инсталляций по всей стране уже появились во дворах.

К акции присоединились участники из городов: Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Севастополь, Ялта, Томск и многих других.

Посмотреть работы художников можно в социальных сетях, указав в поиске хештеги #РисуемПобеду, #КраскиПобеды, #ДворПобедителя, #СпасибоЗаМир.